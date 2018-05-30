Клімкін в ООН: Москва розглядала Бабченка як ворога



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

За словами глави МЗС, Росія використовує різні види дестабілізації України, включаючи політичні вбивства

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН заявив, що ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста Аркадія Бабченко, але Росія причетна до аналогічних вбивств в минулому.

«Занадто рано говорити хто за цим стоїть, однак розуміння аналогічних випадків змушує нас думати про те, що Росія використовує і інші види тактики для дестабілізації України, зокрема, проводить теракти, підривну діяльність і політичні вбивства», - цитує Клімкіна телеканал 112.

Міністр підкреслив, що Бабченко продовжував боротися за демократичну Росію, перебуваючи в Україні, тому «Москва завжди розглядала його як ворога».

Перед цим постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

Також ОБСЄ закликає Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)