  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ОБСЄ закликає Україну провести «негайне і повне» розслідування вбивства Бабченка

    • Розсилка
    Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір - ОБСЄ закликає Україну провести «негайне і повне» розслідування вбивства Бабченка
    Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір

    Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав владу України розслідувати вбивство журналіста

    ОБСЄ закликає Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

    З відповідним закликом звернувся президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір в Twitter.

    «Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був застрелений у своєму домі в Києві. Я закликаю владу України провести негайне і повне розслідування», - написав він.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону 

    Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

    У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

    Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

    Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)

    ОБСЄ кримінал вбивство розслідування Україна журналіст Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ