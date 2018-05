ОБСЄ закликає Україну провести «негайне і повне» розслідування вбивства Бабченка

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав владу України розслідувати вбивство журналіста

ОБСЄ закликає Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

З відповідним закликом звернувся президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір в Twitter.

«Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був застрелений у своєму домі в Києві. Я закликаю владу України провести негайне і повне розслідування», - написав він.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM