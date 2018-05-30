ОБСЄ закликає Україну провести «негайне і повне» розслідування вбивства Бабченка

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Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав владу України розслідувати вбивство журналіста

ОБСЄ закликає Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

З відповідним закликом звернувся президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір в Twitter.

«Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був застрелений у своєму домі в Києві. Я закликаю владу України провести негайне і повне розслідування», - написав він.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM — Harlem Désir (@harlemdesir) 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)