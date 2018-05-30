Постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі

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Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя

Російський дипломат заявив, що в Україні «незалежних та опозиційних журналістів убивають»

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не оминув можливості використати факт убивства в Києві журналіста Аркадія Бабченка під час свого виступу в Радбезі ООН.

Представник Росії зробив свою заяву під час засідання Радбезу у вівторок щодо ситуації в Україні.

«Щойно в Києві був убитий російський журналіст, громадянин Росії Аркадій Бабченко. Це сталося кілька годин тому», - заявив Небензя.

Він наголосив, що в Україні «незалежних та опозиційних журналістів убивають», не уточнивши при цьому, кого має на увазі, і в опозиції до кого були ці журналісти.

«Можна припустити, що українська влада звинуватить у цьому Росію. Це вже відбувалося неодноразово раніше», - зазначив представник РФ.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

Також ОБСЄ закликає Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)

Джерело: Укрінформ