Постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі
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Російський дипломат заявив, що в Україні «незалежних та опозиційних журналістів убивають»
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не оминув можливості використати факт убивства в Києві журналіста Аркадія Бабченка під час свого виступу в Радбезі ООН.
Представник Росії зробив свою заяву під час засідання Радбезу у вівторок щодо ситуації в Україні.
«Щойно в Києві був убитий російський журналіст, громадянин Росії Аркадій Бабченко. Це сталося кілька годин тому», - заявив Небензя.
Він наголосив, що в Україні «незалежних та опозиційних журналістів убивають», не уточнивши при цьому, кого має на увазі, і в опозиції до кого були ці журналісти.
«Можна припустити, що українська влада звинуватить у цьому Росію. Це вже відбувалося неодноразово раніше», - зазначив представник РФ.
Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.
У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.
За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.
Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону
Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.
У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.
Також ОБСЄ закликає Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.
Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.
Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)
Джерело: Укрінформ