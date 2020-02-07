Климпуш-Цинцадзе: У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді – для чого і за які гроші він туди їздив



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Народний депутат з фракції «Європейська солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе Фото: eurosolidarity.org

Депутатка зазначила, що з МЗС надіслали кілька сторінок виправдань, прочитавши які, складається враження, що ми інтегруємось не в ЄС і НАТО, а в Ома

Влодимир Зеленський та його Офіс вже другий місяць приховують справжню мету і джерела фінансування поїздки президента до Оману на початку січня. А відповіді на запити, підготовлені народними депутатами з фракції «Євроейська солідарність» – це або порожні відписки, або бюрократичні «простирадла», які не містять жодної конкретики. Так прокоментувала відповідь МЗС на один із запитів народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона опублікувала на своїй сторінці у мережі Facebook відповідь МЗС.

«Як і обіцяли, ми з колегами з «Європейської солідарності» надіслали депутатські запити на ім`я очільників Офісу президента та МЗС щодо деталей «візиту» Володимира Зеленського до Оману. Від ОПУ відповіді так і не дочекалися, терміни відповіді сплили. Там «нічєво нікаму нє далжни», – іронізує Климпуш-Цинцадзе.

«Віддуватися, видно, доручили МЗС. Звідти надіслали кілька сторінок виправдань, прочитавши які, складається враження, що ми інтегруємось не в ЄС і НАТО, а в Оман. Взаємини з цією державою – чи не №1 системний зовнішньополітичний пріоритет для України», – зазначила депутат.

«І жодного слова про статус і цілі цього візиту, склад делегації, строки відрядження, чи витрачені гроші платників податків на цей візит тисячоліття», – наголошує Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Раптом хтось не розуміє – це відкритість і народовладдя. Не плутати з режимом Порошенка.

На фото – наш запит та отримана відповідь МЗС…», – написала Климпуш-Цизцадзе.

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Раніше «Главком» повідомляв, що поїздка президента України до Оману не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Так відповіла, принаймні, пресслужба Офісу президента у відповідь на повторний запит «Главкома».

Іще раніше Державне управління справами на запит «Главкома» повідомило про те, що «ДУС не здійснювало оплату витрат, пов’язаних з перебуванням президента України Володимира Зеленського в Омані у січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна».

Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Між тим, Володимир Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Про це свідчить декларація глави держави, оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій, зміни до якої до цього часу не внесені.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти видання Тексти.org.ua перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія в інтерв’ю «Главкому» висловив припущення, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші.