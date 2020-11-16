В Україні від початку року жертвами ДТП стали понад 2,8 тис. людей

За 2019 рік в Україні зареєстровано понад 160,6 тисячі ДТП із потерпілими, у яких загинули 3,4 тисячі

За січень-жовтень 2020 року на дорогах через аварії загинули 2842 людини

В Україні за січень-жовтень 2020 року на дорогах через аварії загинули 2842 людини. Такі дані навела патрульна поліція України у Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод у неділю, 15 листопада.

Згідно з даними Держстату України, в січні жертвами ДТП в країні стали 368 людей, в лютому ─ 262, в березні 252, у квітні ─ 234, травні ─ 244, у червні ─ 286, липні ─ 336, а у серпні ─ 364 людини. Інформації за вересень і жовтень Держстат поки не оприлюднив.

Нагадаємо, що за даними українського міністерства інфраструктури, на сьогодні в Україні рівень смертності і травматизму внаслідок ДТП є дуже високим, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається дуже низьким, про що у своїх звітах зазначали експерти міжнародних інституцій.

За 2019 рік в Україні зареєстровано понад 160,6 тисячі ДТП із потерпілими, у яких загинули 3,4 тисячі і травмувалися 32,7 тисячі осіб. У 2019 році зафіксовано зростання кількості ДТП та травмованих у них осіб на 6,4 відсотка порівняно з 2018 роком.

За показниками аварійності та наслідків ДТП, зазначає відомство, Україна є одним із лідерів серед європейських країн. Так, в середньому у країнах-членах ЄС на 100 тисяч жителів припадає 5 відсотків загиблих у ДТП, тоді як в Україні такий показник становить (за даними 2019 року) відповідно 8,22% осіб.

Як повідомлялося, 15 листопада у Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео).

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