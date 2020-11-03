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    КНДР замінувала кордон з Китаєм, щоб убезпечитися від коронавірусу

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    Північна Корея не приймає іноземної допомоги для боротьби з коронавірусом - КНДР замінувала кордон з Китаєм, щоб убезпечитися від коронавірусу
    Північна Корея не приймає іноземної допомоги для боротьби з коронавірусом

    Сеул назвав таке рішення КНДР «коронавірусною травмою»

    Північна Корея вдалась до екстремальних заходів захисту країни від коронавірусу та замінувала кордон з Китаєм. Про це заявила розвідка Південної Кореї, повідомляє The Korea Herald.

    За даними спецслужб, Пхеньян побоюється поширення коронавірусу через слабку систему охорони здоров’я, завантаження якої може призвести до катастрофи. У парламентській доповіді в Сеулі відсутність засобів боротьби з коронавірусом у КНДР назвали «коронавірусною травмою».

    Ще в лютому влада КНДР зрозуміли, що внаслідок поширення інфекції може померти до пів мільйона мешканців, тож кордони терміново закрили. У серпні прикордонники отримали наказ стріляти на ураження, якщо хтось спробує потрапити до країни з боку Китаю.

    Закони надзвичайного стану передбачають смертну кару для посадовців, які провалили контроль над хворобою. За даними південнокорейської розвідки, на Півночі є випадки, коли критично хворих транспортували залізничним транспортом, щоб уникнути передачі інфекції. Наразі повна картина епідемічної ситуації у країні невідома – офіційно в КНДР коронавірусу нема.

    Дотепер Північна Корея не приймає іноземної допомоги для боротьби з коронавірусом, зокрема запропонованої Південною Кореєю. Також зазначається, що посадовців, які перевозили великі партії товарів через кордон ще в серпні, покарали.

    Нагадаємо, що Париж планує ввести комендантську годину через Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що у світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей.

    Також, в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

    Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

    До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

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