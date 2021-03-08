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    Книгу «Справа Василя Стуса» презентують у Вінниці

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    <i>Суд Києва за позовом одного з &laquo;героїв&raquo; дослідження Віктора Медведчука виніс рішення про заборону розповсюдження книги</i> - Книгу «Справа Василя Стуса» презентують у Вінниці
    Суд Києва за позовом одного з «героїв» дослідження Віктора Медведчука виніс рішення про заборону розповсюдження книги
    фото: Радіо Свобода

    У книзі зібрано архівні документи з кримінальної справи поета

    Завтра, 9 березня, у вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва головний редактор «Історичної правди» журналіст Вахтанг Кіпіані презентує свою резонансну книгу «Справа Василя Стуса».

    Вхід на презентацію вільний, але потрібно попередньо зареєструватися за посиланням, повідомляє NaПарижі. Відбудеться зустріч із дотриманням усіх карантинних вимог.

    Нагадаємо, у книзі «Справа Василя Стуса» зібрано архівні документи з кримінальної справи поета, покази свідків, листи Стуса з тюрми, спогади його рідних та друзів. Читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув'язнення та загибелі Василя Стуса, які лише після Революції Гідності стали доступні громадськості, завдяки «декомунізаційним» законам.

    19 жовтня минулого року Дарницький районний суд Києва за позовом одного з «героїв» дослідження Віктора Медведчука виніс рішення про заборону розповсюдження книги, воно не вступить в силу до кінця розгляду апеляції. Натомість «Справа Василя Стуса» після цього судового рішення набула ще більшої популярності серед читачів.



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    Теги: Віктор Медведчук суд книги документи журналіст Василь Стус
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