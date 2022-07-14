«Кнопочки нажимают и закидывают снарядами»: рашисти нажахані новим озброєннямЗСУ (аудіо)

Вороги панікують, бо у них горить техніка, а завдати удар у відповідь не можуть

«Наши долбо*бы даже попасть не могут в них»

Окупанти в паніці від можливостей нового озброєння, яке отримує ЗСУ. У них масово горять танки, але з тією технікою, що мають загарбники, поцілити у відповідь – складно. Про це свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо*б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо*бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут», – скаржиться окупант своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: «Вам же надо танками стрелять на такие расстояния». Але «вояк» виправляє її уявлення про сучасну війну: «Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у рашистів стається істерика від кількості вбитих: перехоплення СБУ (аудіо).

Також рашисти «полюють» за шкарпетками українських військових: перехоплення СБУ (аудіо).

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