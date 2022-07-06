У рашистів стається істерика від кількості вбитих: перехоплення СБУ (аудіо)

«Я не вилікуюсь від цього ніколи»

Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупанта, який дислокується на Херсонщині.

«Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, що у «цинках» приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи», – каже загарбник.

СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. «Гаряча» телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.

Раніше перехоплення телефонного дзвінка з «ДНР» розповіло, що російські військові почали стріляти по своїм же у стані алкогольного сп’яніння.