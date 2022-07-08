Рашисти «полюють» за шкарпетками українських військових: перехоплення СБУ (аудіо)

Окупанти крадуть камуфляж у ЗСУ

Російські загарбники крадуть одяг, який видають воїнам Збройних сил України, зокрема, шкарпетки. Про це свідчить перехоплена Службою безпеки України розмова російського контрактника, який розмовляв зі своєю дружиною.

«У мене дох*рище українських шкарпеток, і я розумію …які вони п**даті. Наші шкарпетки… ними я не знаю що… підлогу мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 рублів, по 600 рублів… ось у них такі видають», – каже окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.

«Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їх рюкзаки, їх шолом. Ну, це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так», – додав рашист.

Раніше СБУ перехопила розмову, судячи з якої, загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.