Князєв: остання виборча дільниця в Україні закрилася о 20:42



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Остання виборча дільниця в Україні закрилася на Волині Фото: Дмитро Шеремета, Главком

Поліція перевірятиме причини запізнення закриття дільниці

Відповідно до даних Нацполіції, в Україні о 20:42 закрилася остання виборча дільниця, вона розташована у Волинській області.

Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

«На 20:40 всі регіони доповіли, що всі дільниці закрились - це поліцейська інформація - без інцидентів крім одного району у Волинській області, а в 20:42 закрилася остання. Причини запізнення ми також будемо досліджувати і перевіряти», - сказав Сергій Князєв.

Нагадаємо, що станом на 20 годину загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження. На виборах президента України поліція станом на 20 годину зафіксувала 1927 заяв та повідомлень про порушення та відкрила 31 кримінальне провадження.

Також поліція Донецької області в салоні раніше «мінованого» автомобіля знайшла 563 виборчих бюлетеня.