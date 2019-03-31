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    Князєв: остання виборча дільниця в Україні закрилася о 20:42

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    Остання виборча дільниця в Україні закрилася на Волині - Князєв: остання виборча дільниця в Україні закрилася о 20:42
    Остання виборча дільниця в Україні закрилася на Волині
    Фото: Дмитро Шеремета, Главком

    Поліція перевірятиме причини запізнення закриття дільниці

    Відповідно до даних Нацполіції, в Україні о 20:42 закрилася остання виборча дільниця, вона розташована у Волинській області.

    Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

    «На 20:40 всі регіони доповіли, що всі дільниці закрились - це поліцейська інформація - без інцидентів крім одного району у Волинській області, а в 20:42 закрилася остання. Причини запізнення ми також будемо досліджувати і перевіряти», - сказав Сергій Князєв.

    Нагадаємо, що станом на 20 годину загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження. На виборах президента України поліція станом на 20 годину зафіксувала 1927 заяв та повідомлень про порушення та відкрила 31 кримінальне провадження. 

    Також поліція Донецької області в салоні раніше «мінованого» автомобіля знайшла 563 виборчих бюлетеня.

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