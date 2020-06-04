«Нафтогаз» змінить назву та переїде в інше приміщення



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«Нафтогаз України» готується до переїзду

До кінця року компанія переїде в інше приміщення, адже нинішній будинок «архаїчний»

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готується до зміни назви і це станеться найближчим часом. Про це «Главкому» повідомила директор з комунікацій НАК Юлія Шиліна. Деталі такої трансформації стануть відомі зовсім скоро, додали у компанії.

Своєю чергою голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив «Главкому», що до кінця року компанія переїде в інше приміщення, адже нинішній будинок «архаїчний». Нагадаємо, що керівництво НАК «Нафтогаз України» розташоване у центрі Києва, за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 6.

Зазначимо, національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» було створено у 1998 рішеннями президента та уряду України. Компанія тоді об'єднала державні активи нафтогазової промисловості України.

Головна подія останніх років – це історична перемога «Нафтогазу» над російським «Газпромом» і завершення судового циклу у Стокгольмському арбітражі.

Між іншим, прибуток НАК «Нафтогаз» скоротився за перші три місяці 2020 року у п’ять разів у порівнянні з першим кварталом минулого року і склав 3,2 млрд грн.

За підсумками 2019 року компанія отримала 63,3 мільярда гривень чистого прибутку, понад 60 млрд перерахують до бюджету.

Як писав «Главком», 13 травня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що його звільняють.

У компанії пояснили, що звільнення виконавчого директора НАК «Нафтогазу України» Юрія Вітренка пов'язано з оптимізацією внутрішньої організаційної структури компанії, а також перерозподілом обов'язків між підрозділами.

До слова, в лютому Вітренко заявив, що йому припинили виплачувати зарплату.