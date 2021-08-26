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    Кого вважатимуть терористами. Кабмін запропонував нові визначення

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    Пропонується внести зміни до абзацу двадцять першого статті 1 закону &laquo;Про боротьбу з тероризмом&raquo; - Кого вважатимуть терористами. Кабмін запропонував нові визначення
    Пропонується внести зміни до абзацу двадцять першого статті 1 закону «Про боротьбу з тероризмом»
    Фото:з відкритих джерел

    За формування та ведення переліку організацій відповідатиме СБУ

    У четвер, 26 серпня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до деяких законів щодо визнання організації терористичною. Документ буде направлений до Верховної Ради. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

    У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що українським законодавством не встановлено, за яких умов організація визнається терористичною, не передбачено узагальнення та оприлюднення даних щодо організацій, визнаних терористичними, зокрема шляхом формування та ведення єдиного переліку таких організацій, не визначено орган, відповідальний за ведення такого переліку.

    Пропонується внести зміни до абзацу двадцять першого статті 1 закону «Про боротьбу з тероризмом», визначивши, що організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв’язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність, якщо ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників (керівних органів), або кінцевого бенефіціарного власника.

    Крім того, проєктом передбачено запровадження переліку організацій, визнаних терористичними. Формування та ведення цього переліку хочуть покласти на Службу безпеки України.

    Також пропонується встановити, що діяльність організації, визнаної терористичною на території України, забороняється. Внесення організації до переліку терористичних організацій є підставою для конфіскації майна, активів такої організації уповноваженими органами.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв порядок, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності. Зокрема, за плагіат у дипломних роботах.

    Також, Кабмін має намір схвалити розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2022 році». На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль.

    Теги: Кабмін СБУ тероризм
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    Кого вважатимуть терористами. Кабмін запропонував нові визначення