Кабмін фінансуватиме створення аграрного реєстру – Шмигаль

Створення обліку значно полегшить роботу аграріям та допоможе упорядкувати та моніторити ситуацію в аграрному секторі

Кошти виділять для обліку і реальної підтримки фермерів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про те, що Кабінет Міністрів виділить кошти на створення аграрного реєстру, для реальної підтримки фермерів. Про це прем'єр написав у Facebook.

Шмигаль наголосив: «Створення аграрного реєстру. Цього тижня прийняли рішення про його фінансування. Державний аграрний реєстр дає можливість створити прозору систему підтримки аграріїв. За допомогою цього реєстру планується надавати державні послуги, спростити доступ до банківського фінансування і програм кредитних гарантій, а також запровадити програми таргетованої державної підтримки й оцінювати їхню ефективність».

Нагадаємо, Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності.

Також, у лютому президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» за номером 1115-ІХ.

До слова, експерти переконували, що зниження ПДВ для обраних аграріїв ніяк не вплине на вартість продуктів для українців. Зокрема, голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначив, щоб забезпечити зниження цін на агропродукцію для кінцевого споживача, необхідно було зменшити ПДВ для всіх груп продукції і по всьому ланцюгу її виробництва, включаючи переробку.