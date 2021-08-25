Штрафи до 180 тисяч гривень: податкова вводить новий вид перевірок

Перший етап перевірок підприємців повинен завершитися в кінці вересня поточного року

В Україні вводиться новий вид перевірок, які торкнуться всіх громадян країни. За порушення, які будуть виявлені в ході моніторингу, українцям загрожують штрафи до 180 000 гривень. Про це йдеться в річному плані Держслужби з питань праці в Україні, повідомляє Тoday.ua.

У другій половині літа 2021 року в Україні податкова служба активно взялася за наведення порядку в підприємницькій сфері. Тотального моніторингу не вдасться уникнути жодному бізнесмену в країні.

Перший етап перевірок підприємців повинен завершитися в кінці вересня поточного року.

Однак після його закінчення по відношенню до порушників, в тому числі і потенційним, буде застосований новий вид перевірок – післяперевірочний моніторинг.

Спеціальна служба буде спостерігати за веденням бізнесу підприємцем, фіксувати будь-які порушення.

Якщо в період післяперевірочного моніторингу підприємство продовжить порушувати положення законодавства в сфері офіційного працевлаштування та виплати податків, то йому загрожують багатотисячні штрафи. Так, за кожного безробітного співробітника доведеться заплатити 60 000 гривень, при повторному порушенні розмір штрафу зросте втричі - до 180 000 гривень.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

22 липня набули чинності два основні закони про податкову амністію. Ще один закон з цього пакета набув чинності раніше, 26 червня. А четвертий законопроєкт поки перебуває на розгляді Ради, але визначений президентом як невідкладний і його повинні розглянути восени. Сама податкова амністія стартує за три тижні – 1 вересня. І триватиме рівно рік.

До слова, Кабмін готує українцям новий податковий сюрприз. Уряд готується внести до парламенту законопроєкт про так звані непрямі методи податкового контролю. Йдеться про те, що податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених особою на придбання цінних активів.