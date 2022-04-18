Міноборони РФ попередило українців: церкви на Великдень будуть бомбити

Рашисти зруйнували уже більше 50 українських церков, але на Великдень планують масовий обстріл храмів, у яких на святкових службах буде велика кількість парафіян

Окупанти наперед звинуватили у обстрілах храмів «українських націоналістів»

Міноборони Росії вигадало фейк про те, що «українські націоналісти» нібито готуються обстріляти церкви на території кількох регіонів України. Про це пише кремлівське видання РІА «Новості».

Російське військове відомство запевняє, начебто має інформацію про «витончені жахливі провокації із численними жертвами», які буцімто готують «націоналістичні батальйони».

Суттю цього фейку є те, що нібито 70 мобільних груп «націоналістів» на автомобілях із гранатометами планують обстріляти у ніч на Великдень церкви, де відбуватимуться великодні служби. Після чого у цих злочинах «націоналісти» буцімто звинуватять рашистських окупантів.

Зважаючи на те, що росіяни регулярно роблять подібні вкиди, звинувачуючи українців у тих злочинах, які чинили чи планують вчинити самі (зокрема, як у Бучі та інших населених пунктах під Києвом) – українські парафіяни православних та греко-католицьких церков мають бути готові до імовірних ракетних та артобстрілів з боку російського окупаційного контингенту і, за можливості, утриматися від відвідин храмів у Великодню ніч.

Подібні «жахливі провокації» кремлівські пропагандисти анонсували у п’яти областях України – Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській.

Нагадаємо, що фейк про Бучу, де трупи українських цивільних з’явилися тільки після того, як звідти пішли окупанти і з’явилися українські війська, пролунав на найвищому рівні. Про це заявив представник Росії в ООН Василь Небензя.

На початку квітня Служба безпеки України попередила іншу рашистську провокацію. За інформацією СБУ, окупанти готували масштабну фальсифікацію у Маріуполі: планували зібрати в одному місці тіла жителів міста, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ.

Для цього останнім часом поширювалися брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит».