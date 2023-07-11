НАТО: Байден виступає за спрощення процесу вступу України

Українському уряду не доведеться брати участь у багаторічній програмі, щоб продемонструвати, що він провів реформи, необхідні для вступу до Альянсу

Президент США Джо Байден виступає за спрощення процесу вступу України до НАТО з метою прискорення її вступу після закінчення війни з Росією. Про це повідомляє EFE з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

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За словами джерела агентства, Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

«Це означатиме, що українському уряду не доведеться брати участь у багаторічній програмі, щоб продемонструвати, що він провів військові, економічні та політичні реформи, необхідні для вступу до Альянсу», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартував дводенний саміт Північноатлантичного альянсу.Серед ключових питань порядку денного – перспектива вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу. «Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовно. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, – «Главком») дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО», – заявив президент США Джо Байден.

Як відзначив Байден, російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.