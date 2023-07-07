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Саміті НАТО у Вільнюсі: Столтенберг повідомив, чи братиме участь Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміті НАТО у Вільнюсі: Столтенберг повідомив, чи братиме участь Зеленський
Але наразі не відомо, в якому форматі виступатиме президент України
фото скріншот відео

Столтенберг зазначив, що на саміті союзники зроблять великі кроки до трьох нових планах захисту

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Але наразі не відомо, в якому форматі це відбуватиметься – особисто чи через відеозв'язок. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

«Президент Зеленський приєднається до нас на зустрічі зі створення Ради НАТО з питань України (щодо співпраці НАТО та України, - ред.). Це буде платформа з кризових консультацій та прийняття рішень, де ми всі знаходитимемося як рівні та досягатимемо розуміння в питаннях безпеки», – сказав він.

Крім того, Столтенберг зазначив, що на саміті союзники зроблять великі кроки до трьох нових планах захисту, щоб протистояти двом основним проблемам Альянсу – Росії та тероризму.

Нагадаємо, Буданов дав песимістичний прогноз щодо майбутнього саміту НАТО. Як повідомлялося, Прем’єрка Італії закликала надати Україні реальні гарантії безпеки на саміті НАТО

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Теги: саміт Володимир Зеленський Єнс Столтенберг президент

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