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Байден їде до Британії: обговорить із Сунаком війну в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден їде до Британії: обговорить із Сунаком війну в Україні
У понеділок, 10 липня, Байден вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться його зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком
фото з відкритих джерел

Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі президент США Джо Байден здійснить візит до Великої Британії, де зустрінеться із королем Чарльзом та прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Про це повідомляє Reuters.

В Білому домі заявили, що поїздка спрямована на подальше зміцнення тісних відносин між країнами. Американський лідер розпочне свій візит із зустрічі з королем Сполученого Королівства, вони обговорять питання зміни клімату вже у неділю, 9 липня.

У понеділок, 10 липня, Байден вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться його зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну.

«Сполучене Королівство є провідним союзником Європи в НАТО, ми є найважливішим торговельним, оборонним і дипломатичним партнером Сполучених Штатів, і ми знаходимося в авангарді надання Україні підтримки, необхідної їй для успіху на полі бою», - заявив прем'єр Британії напередодні.

Після зустрічі Байден і Сунак вирушать до Литви, де лідери НАТО зберуться на ключовий саміт. Потім Байден вирушить у Гельсінкі для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

Як повідомлялося, З 9 по 13 липня президент США Джо Байден здійснить європейське турне, відвідавши Фінляндію, Британію та саміт НАТО у Вільнюсі. 

Теги: саміт президент Ріші Сунак Велика Британія Джозеф Байден

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