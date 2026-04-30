Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри

Ветеран доклався до останнього титулу в біографії сера Алекса Фергюсона

Універсал англійського «Іпсвіча» Ешлі Янг завершить професіональні виступи в травні цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль футболіста в X.

У суботу на «трактористів» чекатиме фінальний тур у Чемпіоншипі. У разі позитивного результату проти лондонського «Квінз Парк Рейнджерс» команда з графства Саффолк повернеться до Прем'єр-ліги. Та в елітному дивізіоні «Іпсвіч» гратиме без Янга.

«Від «Сефтон Роуд» до «Вікарідж Роуд», від «Вілла Парк» до «Вемблі», від «Олд Траффорд» до «Сан-Сіро», назад на «Вілла Парк», на «Гудісон Парк» і, зрештою, на «Портмен Роуд». Це була неймовірна мандрівка, про яку я тільки міг мріяти в дитинстві! Але в цієї мрії повинен бути кінець, і субота може стати останньою грою моєї професіональної кар'єри. 23 роки та на вихід!» – написав ветеран.

Янг у нинішньому сезоні провів 15 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав дві результативні передачі. Контракт універсального виконавця з «Іпсвічем» розрахований до літа.

Ігрова кар'єра Ешлі Янга

Уродженець Стівенеджа в 10 років потрапив до структури «Вотфорда». У складі рідної команди він дебютував на дорослому рівні в кампанії 2003/04.

Провів за «шершнів» ще 2,5 сезони та перейшов у бірмінгемську «Астон Віллу». Влітку 2011 року приєднався до «Манчестер Юнайтед», де провів вісім повних сезонів. Посеред кампанії 2019/20 перебрався в міланський «Інтер».

Через півтора року повернувся в «Астон Віллу». Провів по два сезони за «вілланів» і ліверпульський «Евертон». Перед цією кампанією приєднався до «Іпсвіча».

Досягнення Ешлі Янга

Став чемпіоном Англії з МЮ в останній сезон Алекса Фергюсона біля керма «червоних дияволів» (2012/13). Також здобув із манкуніанцями Кубок і Суперкубок Англії, Кубок ліги та трофей Ліги Європи. У складі «Інтера» тріумфував у Серії A.

Тричі був визнаний найкращим гравцем місяця в АПЛ. Також два рази потрапив до команди сезону Прем'єр-ліги та став найкращим молодим футболістом Англії у кампанії 2008/09.

У складі збірної Англії дебютував у 2007 році. За 11 років у лавах «Трьох левів» провів 39 поєдинків, у яких забив сім м'ячів. Учасник Євро-2012 та Чемпіонату світу 2018 року.

