Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»

«Крістал Пелас» конкуруватиме з «гірниками» за місце у фіналі турніру

Лондонський «Крістал Пелас» буде третім викликом донецького «Шахтаря» у плейоф Ліги конференцій 2025/26. Коротка презентація представника англійської Прем'єр-ліги – в матеріалі «Главкома».

Поєдинок «Шахтар» – «Крістал Пелас» відбудеться 30 квітня 2026 року на Міському стадіоні Кракова. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь команди зіграють 7 травня 2026 року.

Візитка

Рік заснування: 1905

1905 Рейтинг УЄФА: 86-те місце

86-те місце Титули: володар Кубка Англії 2024/25, переможець Суперкубка Англії 2025

володар Кубка Англії 2024/25, переможець Суперкубка Англії 2025 Найвище досягнення у єврокубках: півфіналіст Ліги конференцій 2025/26

півфіналіст Ліги конференцій 2025/26 Прізвиська: «орли», «склярі»

«орли», «склярі» Домашня арена: «Селгерст Парк» (вміщує 25 486 глядачів)

«Селгерст Парк» (вміщує 25 486 глядачів) Головний тренер: Олівер Гласнер

Олівер Гласнер Капітан команди: Дін Гендерсон

Склад «Крістал Пелас»

Після прем'єрного виходу в єврокубки минулого літа «орли» вийшли на трансферний ринок витрачати. Посприяв цьому й продаж лондонському «Арсеналу» лідера команди Еберечі Езе за 69,3 млн євро. Втримати його було вже неможливо – хавбек банально переріс рівень «Пелас». Тож за новачків лондонці віддали 55 млн євро з хвостиком.

Найдорожчим придбанням «орлів» став Єремі Піно з іспанського «Вільярреала» (30 млн євро). На вінгера з титулом переможця Ліги націй у складі збірної Іспанії покладали неабиякі надії. Справа не лише в солідних відступних. Піренейцю дістався культовий в усіх командах 10-й номер, але авансів поки він не виправдав. У всіх турнірах Піно провів 46 матчів і записав до свого активу скромні п'ять голів і п'ять асистів.

Та принаймні він став гравцем основи. А ось оборонець Жейде Канво з французької «Тулузи» (23 млн євро) лише під кінець сезону набув такої ролі. У першій же половині кампанії центрбек набирався досвіду, переважно спостерігаючи за грою команди з лави запасних. Щоправда, і зміну статусу на основний можна пов'язати з продажем у січні Марка Геї в англійський «Манчестер Сіті» за ті ж 23 млн євро. Тим не менше, 31 матч у всіх турнірах Канво награв, передусім завдяки кубковим змаганням.

Жейде Канво освоївся в команді після Різдва фото: ФК «Крістал Пелас»

За лівого оборонця Борну Сосу з амстердамського «Аякса» влітку «Пелас» віддав скромні 2,3 млн євро, тож і великих очікувань від нього не було. Хорват став гравцем ротації, каші не зіпсував, але й приємно здивувати поки не зумів. Інша справа – зимові новачки. За нападників Бреннана Джонсона («Тоттнем») і Йоргена Странда Ларсена («Вулвергемптон») лондонці віддали майже 90 млн євро, а ті забили «аж» три голи на двох. Та й ті до свого активу записав норвезький форвард (49,7 млн євро). Натомість валлійський вінгер (40 млн євро) може похизуватися двома асистами. Навіть жовтих карток у Джонсона вдвічі більше – чотири.

На фоні цього дуету найкращим трансфером зими можна вважати крайнього нападника Еванна Гессана. Івуарієць зіграв 11 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Та за цього вихованця французької «Ніцци» команді з британської столиці навіть не довелося платити. Гессана взяли в оренду з бірмінгемської «Астон Вілли» до кінця сезону. Звісно, з пунктом про викуп в орендній угоді. І «Пелас», вочевидь, активуватиме цю опцію.

Як наслідок, лідерами команди стали виконавці з досвідом виступів на «Селгерст Парк». Наприклад, за голи відповідають нападник Ісмаїла Сарр (16 м'ячів у всіх турнірах) і центрфорвард Жан-Філіп Матета (12). Зв'язати центр поля і віддати гостру передачу завжди радий хавбек Адам Вортон (шість асистів), а підстрахувати рудоволосого диспетчера готовий опорник Джефферсон Лерма (п'ять). А (не)секретна зброя «Крістал Пелас» – роботящі воли на флангах Даніель Муньйос і Тайрік Мітчелл, які вміють асистувати та забивати.

Тренер Олівер Гласнер

Уродженець австрійського Зальцбурга всю ігрову кар'єру провів у скромному «Ріді». Там Гласнер-футболіст провів майже шість сотень поєдинків (572) і виграв два Кубки Австрії з різницею у 13 років. До речі, ці трофеї так і залишаються єдиними в історії колективу з однойменного міста. Там же нинішній керманич «орлів» збирався і стати на шлях тренера.

Та втрутився німець Ральф Рангнік. Духовний батько цілої плеяди фахівців із Німеччини та Австрії (Юрген Клопп, Томас Тухель, Юліан Нагельсманн, Ральф Газенгюттль, Марко Розе, Аді Гюттер, Маттіас Яйссле) та поціновувач ідей великого українця Валерія Лобановського запропонував Гласнеру стати помічником ще одного свого протеже – Рогера Шмідта. У штабі «Зальцбурга» молодий фахівець пропрацював два роки та вирішив ставати головним тренером.

Олівер Гласнер належить до сузір'я учнів Ральфа Рангніка фото: ФК «Крістал Пелас»

У сезоні 2014/15 Гласнер очолив «Рід». Експеримент можна вважати успішним. Скромний колектив фінішував шостим в австрійській Бундеслізі, а перспективний тренер відразу пішов на підвищення – в ЛАСК із Лінца. «Чорно-білі» ще й видали фахівцю неабиякий карт-бланш. Він став менеджером у класичному англійському розумінні, поєднавши роль головного тренера та спортивного директора клубу.

Колись частий гість єврокубків переживав не найкращі часи. За рік до того ЛАСК вилетів із Бундесліги та націлився на перебудову в другому дивізіоні. Нову команду Гласнер і віцепрезидент Юрген Вернер творили поступово. Перший спільний сезон вдалося завершити другими, та цього забракло для підвищення в класі. Зате на другий «чорно-білі» відірвалися від конкурентів на 17 очок. Не загубилася команда і в Бундеслізі. Спершу ЛАСК став четвертим, а в сезоні 2018/19 взагалі фінішував другим і вийшов у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Та там «чорно-білим» довелося грати вже без Гласнера. Тренер перебрався до Німеччини, де провів по два сезони на чолі «Вольфсбурга» та франкфуртського «Айнтрахта». З другими вийшло краще. У перший же сезон на чолі німецьких «орлів» австрійський тренер завоював трофей Ліги Європи, здолавши шотландський «Рейнджерс» у фіналі. Два фініші в середині турнірної таблиці чемпіонату Німеччини та виграний єврокубок підтвердили клас фахівця, тож він поїхав у найбагатшу лігу світу.

Біля керма «Крістал Пелас» Гласнер вирішив не зраджувати традиції та виграв трофей у дебютний сезон. Цього разу його підопічним підкорився найдавніший футбольний турнір – у фіналі Кубка Англії тепер англійські «орли» сенсаційно здолали грізний «Манчестер Сіті». А на старті цього сезону не менш несподівано «Пелас» переграв і чемпіонський «Ліверпуль» в битві за Суперкубок Англії.

Олівер Гласнер завоював два трофеї для «орлів» фото: ФК «Крістал Пелас»

Гласнер упродовж тренерської кар'єри віддавав перевагу різним тактичним побудовам. Це в «Пелас» він відразу почав грати з трьома центрбеками та переважно зі схемою 3-4-2-1, лише зрідка використовуючи формацію 3-4-3. Звична побудова «орлам» перейшла «в спадок» від попередньої команди австрійця – «Айнтрахта». Саме її він використовував у другий сезон, хоча перед цим встиг спробувати і 3-5-2, і навіть 4-2-3-1. А ось у «Вольфсбурзі» найпопулярнішим був останній варіант схеми. На чолі ЛАСКа Гласнер не цурався деколи грати навіть з п'ятьма оборонцями. Отже, тут два варіанти: або австрійський фахівець – не догматик і готовий використовувати формацію, відштовхуючись від кадрового матеріалу під рукою, або він – таки доктринер і еволюційно дійшов до формації з трьома оборонцями як єдино вірної.

Та насправді схеми вторинні. Значно важливіша поведінка футболістів у цих тактичних хитрощах. Команда Гласнера робить ставку на вертикальні передачі, швидкі переходи між лініями та створення моментів після задушливого пресингу суперника. «Пелас» радо віддасть м'яч іншій команді, але свої три-п'ять гострих нагод матиме навіть з нібито слабшої позиції. «Гірникам» доведеться всіма очима пильнувати лондонців.

«Крістал Пелас» у сезоні 2025/26

Охарактеризувати цю кампанію для лондонців можна словом «похмільна». Після першого великого трофею в історії, вочевидь, інакше й бути не могло. Майже зі старту сезону результатам «орлів» бракує стабільності. Щойно розпочався основний раунд Ліги конференцій, результати команди Гласнера «просіли». У жовтні в АПЛ «Пелас» програв двічі, в листопаді – одного разу. Було й чимало нічиїх.

Та справжній провал стався у грудні-січні. У десяти турах чемпіонату Англії «орли» зазнали шести поразок на фоні двох перемог, вилетіли з Кубка Англії від скромного «Маклсфілда» та завершили виступи в Кубку ліги на чвертьфінальній стадії. Не безхмарним був і виступ «Крістал Пелас» на євроарені. Після перемоги над київським «Динамо» (2:0) лондонці примудрилися програти АЕКу з кіпрської Ларнаки (0:1), після звитяги з нідерландським АЗ (3:1) – французькому «Страсбуру» (1:2), а розгрому ірландського «Шелбурна» (3:0) – лише розписати нічию з фінським КуПСом (2:2).

Як наслідок, підопічним Гласнера довелося грати зайвий у такій ситуації попередній раунд плейоф. Та й там «орли» ледве дотиснули боснійський «Зріньскі» (1:1, 2:0). Далі лише в овертаймі вдалося вибити той же АЕК (0:0, 2:1). Аж у чвертьфіналі «Пелас» впевнено оформив путівку в наступний раунд, розгромивши італійську «Фіорентину» вдома (3:0) з поразкою із прийнятним рахунком (1:2) на виїзді. На цей момент результати в АПЛ столичний колектив не стабілізував. Зокрема, минулої суботи лондонці поступилися «Ліверпулю» (1:3), а між двома нульовими нічиїми («Вест Гем», «Лідс») вигризли вольову перемогу над кризовим «Ньюкаслом» (2:1). Здається, ці «орли» – не такі вже й хижі…

Антон Федорців, «Главком»