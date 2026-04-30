Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера

Антон Федорців
Скотт Паркер залишився без роботи
фото: Reuters

Колектив достроково оформив виліт у Чемпіоншип

Англійський «Бернлі» попрощався зі Скоттом Паркером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Кларетові» наважилися на таке рішення за чотири тури до кінця сезону. «Бернлі» втратив математичні шанси на збереження прописки. Клуб і тренер припинили співпрацю зі згодою сторін.

Паркер працював із ланкаширцями з літа 2024 року. «Бернлі» з ним на чолі в минулому сезоні фінішував другим у Чемпіоншипі та піднявся до Прем'єр-ліги. Фахівець вдруге вилетів із АПЛ після підвищення в класі. Раніше така доля його спіткала в лондонському «Фулгемі».

На вакантну посаду британські медіа сватають Стівена Джеррарда. Легенда англійського «Ліверпуля» раніше працював із шотландським «Рейнджерс», бірмінгемською «Астон Віллою» і аравійським «Аль-Іттіфаком». Без роботи він залишається понад рік.

До слова, нападник Мохамед Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль». Директор збірної Єгипту Ібрагім Хасан розкрив діагноз – розрив підколінного сухожилля. Відновлення ветерана займе чотири тижні.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри
Збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу
Легендарний форвард «Шахтаря» розповів, чим займається після завершення кар’єри
Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів після півфінальних матчів
