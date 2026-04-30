Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера

Колектив достроково оформив виліт у Чемпіоншип

Англійський «Бернлі» попрощався зі Скоттом Паркером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Кларетові» наважилися на таке рішення за чотири тури до кінця сезону. «Бернлі» втратив математичні шанси на збереження прописки. Клуб і тренер припинили співпрацю зі згодою сторін.

Паркер працював із ланкаширцями з літа 2024 року. «Бернлі» з ним на чолі в минулому сезоні фінішував другим у Чемпіоншипі та піднявся до Прем'єр-ліги. Фахівець вдруге вилетів із АПЛ після підвищення в класі. Раніше така доля його спіткала в лондонському «Фулгемі».

На вакантну посаду британські медіа сватають Стівена Джеррарда. Легенда англійського «Ліверпуля» раніше працював із шотландським «Рейнджерс», бірмінгемською «Астон Віллою» і аравійським «Аль-Іттіфаком». Без роботи він залишається понад рік.

