Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру

Півзахисник не виходив на поле з осені минулого року

Колишній хавбек збірної Вельсу Аарон Ремзі попрощався з великим футболом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Вельсу.

«Це рішення було непростим. Після тривалих роздумів я вирішив завершити футбольну кар'єру. Передусім хочу почати з Вельсу. Для мене було великою честю носити валлійську футболку та пережити в ній так багато неймовірних моментів. Це було би неможливо без неймовірного внеску всіх тренерів, під керівництвом яких я грав, і всього персоналу, який допомагав мені в різних ситуаціях», – заявив Ремзі.

Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року. Перед цим у ролі тренера-гравця Ремзі із рідним клубом покинув англійський Чемпіоншип.

«По-друге, дякую всім клубам, за які мав щастя виступати. Спасибі всім тренерам і працівникам, які допомогли здійснити мою мрію і грати на найвищому рівні», – додав валлієць.

Клубна кар'єра Аарона Ремзі

Уродженець Кардіффа дебютував за однойменний клуб у сезоні 2005/06. Перед кампанією 2008/09 приєднався до лондонського «Арсенала».

Провів у британській столиці 10 років. Двічі їздив грати в оренді («Ноттінгем», «Кардіфф»). Влітку 2019-го перейшов у туринський «Ювентус». Після двох повних сезонів там повернувся до Сполученого Королівства, де захищав кольори шотландського «Рейнджерс» на правах оренди.

Ще один сезон провів у французькій «Ніцці». У 2023 році повернувся в «Кардіфф», із яким вилетів до Ліги 1. У чемпіонаті Мексики не встиг проявити себе, бо зазнав важкої травми.

Ремзі виграв три Кубки та два Суперкубки Англії з «Арсеналом». Він став чемпіоном Італії з «Юве», а також завоював Кубок Шотландії з «Рейнджерс».

Міжнародна кар'єра Аарона Ремзі

У збірній Вельсу хавбек дебютував у листопаді 2008 року, коли йому було 17. У жовтні наступного року оформив перший гол за драконів. На Євро-2016 дійшов із національною командою до півфіналу. Також узяв участь в Чемпіонаті Європи-2020 та ЧС-2022.

Загалом зіграв 86 матчів за Уельс, у яких забив 21 м'яч. У 2012 році приєднався до збірної Великої Британії на Олімпіаді в Лондоні. У цій команді провів п'ять поєдинків (один гол).

До слова, колишній лідер лондонського Челсі Оскар завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Торік він пережив серцевий напад. Повернутися хавбеку на поле заборонили лікарі.

Нагадаємо, фіналіст Чемпіонату світу 2014 Серхіо Ромеро повісив бутси та рукавиці на цвях. Останнім клубом у біографії аргентинця став «Аргентінос Хуніорс» із Буенос-Айреса. Лави «червоних жуків» він покинув наприкінці 2025 року.