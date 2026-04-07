Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру

glavcom.ua
Аарон Ремзі повісив бутси на цвях
фото: Reuters

Півзахисник не виходив на поле з осені минулого року

Колишній хавбек збірної Вельсу Аарон Ремзі попрощався з великим футболом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Вельсу.

«Це рішення було непростим. Після тривалих роздумів я вирішив завершити футбольну кар'єру. Передусім хочу почати з Вельсу. Для мене було великою честю носити валлійську футболку та пережити в ній так багато неймовірних моментів. Це було би неможливо без неймовірного внеску всіх тренерів, під керівництвом яких я грав, і всього персоналу, який допомагав мені в різних ситуаціях», – заявив Ремзі.

Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року. Перед цим у ролі тренера-гравця Ремзі із рідним клубом покинув англійський Чемпіоншип.

«По-друге, дякую всім клубам, за які мав щастя виступати. Спасибі всім тренерам і працівникам, які допомогли здійснити мою мрію і грати на найвищому рівні», – додав валлієць.

Клубна кар'єра Аарона Ремзі

Уродженець Кардіффа дебютував за однойменний клуб у сезоні 2005/06. Перед кампанією 2008/09 приєднався до лондонського «Арсенала».

Провів у британській столиці 10 років. Двічі їздив грати в оренді («Ноттінгем», «Кардіфф»). Влітку 2019-го перейшов у туринський «Ювентус». Після двох повних сезонів там повернувся до Сполученого Королівства, де захищав кольори шотландського «Рейнджерс» на правах оренди.

Ще один сезон провів у французькій «Ніцці». У 2023 році повернувся в «Кардіфф», із яким вилетів до Ліги 1. У чемпіонаті Мексики не встиг проявити себе, бо зазнав важкої травми.

Ремзі виграв три Кубки та два Суперкубки Англії з «Арсеналом». Він став чемпіоном Італії з «Юве», а також завоював Кубок Шотландії з «Рейнджерс».

Міжнародна кар'єра Аарона Ремзі

У збірній Вельсу хавбек дебютував у листопаді 2008 року, коли йому було 17. У жовтні наступного року оформив перший гол за драконів. На Євро-2016 дійшов із національною командою до півфіналу. Також узяв участь в Чемпіонаті Європи-2020 та ЧС-2022.

Загалом зіграв 86 матчів за Уельс, у яких забив 21 м'яч. У 2012 році приєднався до збірної Великої Британії на Олімпіаді в Лондоні. У цій команді провів п'ять поєдинків (один гол).

До слова, колишній лідер лондонського Челсі Оскар завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Торік він пережив серцевий напад. Повернутися хавбеку на поле заборонили лікарі.

Нагадаємо, фіналіст Чемпіонату світу 2014 Серхіо Ромеро повісив бутси та рукавиці на цвях. Останнім клубом у біографії аргентинця став «Аргентінос Хуніорс» із Буенос-Айреса. Лави «червоних жуків» він покинув наприкінці 2025 року.

Теги: Аарон Ремзі ФК Арсенал (Лондон) ФК Ювентус ФК «Рейнджерс» ФК «Ніцца» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте також

Бруну Фернандеш набрав неймовірну форму
«Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» розділили нагороди місяця чемпіонату Англії
3 квiтня, 18:38
Фанати «містян» поглузували з блогера-вболівальника
«Знову другі»: вболівальники «Манчестер Сіті» епічно зірвали зйомки фанату «Арсенала»
23 березня, 18:18
Мартін Едегор може покинути «Емірейтс»
«Арсенал» готовий продати п'ятьох футболістів у міжсезоння – ЗМІ
6 березня, 17:30
Букайо Сака грає в «Арсеналі» з дитинства
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
17 лютого, 18:03
Оскар зіграв понад 40 матчів за збірну Бразилію, увійшовши до складу команди на домашній Чемпіонат світу
Екслідер «Челсі» Оскар завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям
4 квiтня, 21:41
Серхіо Ромеро попрощався з великим футболом
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
17 березня, 18:56

Нардеп Павленко зареєстрував проєкт постанови про звільнення міністра молоді і спорту Бідного
Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру
Суперкомп'ютер перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів назвав головного фаворита турніру
Возз'єднання братів. Стеф і Сет Каррі зіграли разом у матчі НБА після 12 років очікування
На Луческу, який перебуває у штабній комі, очікує операція – ЗМІ
Колишній гравець збірної Англії відмовився визнавати провину щодо нападу на людину

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
