Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон

Від титулу до вильоту з Чемпіоншипу якраз минуло 10 років

«Лестер» достроково вилетів до англійської Ліги 1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Англійської футбольної ліги.

Напередодні «лисиці» розписали нічию в 44-му турі Чемпіоншипу – другому за силою дивізіоні після Прем'єр-ліги. Підопічні Гарі Роуетта розійшлися миром із «Галлом» (2:2). У складі «Лестера» голами відзначилися півзахисник Джеймс і оборонець Томас.

Тепер в активі «лисиць» 42 очки. Проте, піднятися із зони вильоту «Лестер» до кінця сезону вже не встигне. За два тури до фіналу кампанії команда Роуетта на сім пунктів відстала від рятівної позиції, на якій перебуває «Блекберн».

«Лестер» склав компанію іншому іменитому колективу – «Шеффілд Венсдей». «Сови» оформили виліт із Чемпіоншипу ще взимку. Обидві команди зазнали зняття очок за фінансові порушення: «лисицям» відмінусували шість очок, а шеффілдцям – цілих 18.

Сенсаційний титул «Лестера» в сезоні 2015/16

Після збереження прописки в попередній кампанії «лисиці» під керівництвом Клаудіо Раньєрі здобули 11 перемог у 17-ти турах до Різдва. Ще за п'ять турів «Лестер» вийшов у лідери АПЛ і не віддав його до кінця сезону.

Загалом команда Раньєрі тоді набрала 81 очко. Найближчого переслідувача – лондонський «Арсенал» – «лисиці» в чемпіонський сезон випередили на десяток пунктів. Найкращими бомбардирами «Лестера» стали форвард Джеймі Варді (24 голи) та вінгер Ріяд Марез (17).

Падіння «Лестера»

Після чемпіонського титулу «лисиці» впали в середину турнірної таблиці. Та після трьох сезонів там повернулися у боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Двічі команда фінішувала п'ятою, а ще одного разу восьмою.

А от у кампанії 2022/23 «Лестер» вилетів із АПЛ, щоб відразу впевнено повернутися за рік. Утім, у минулому сезоні «лисиці» знову покинули елітний дивізіон, а тепер оформили ще один виліт. Окрім того, клуб зіткнувся з фінансовими проблемами.

