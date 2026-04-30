«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника

Антон Федорців
Коббі Мейну входить в подальші плани МЮ
фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Потенційний лідер команди залишиться на «Олд Траффорд»

Хавбек Коббі Мейну продовжив контракт із англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець манкуніанців залишив підпис під договором до літа 2031 року. Попередня угода Мейну була розрахована до кінця наступного сезону. Також у контракті був пункт продовження співпраці ще на рік.

Нещодавно англієць був близький до відходу з МЮ. Колишній керманич «червоних дияволів» Рубен Аморім не бачив для Мейну місця у власному проєкті команди. Зате після призначення Майкла Карріка тимчасовим тренером півзахисник повернувся на провідні ролі.

Мейну на цей момент зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три результативні передачі. У структуру «Манчестер Юнайтед» англієць потрапив у семирічному віці.

До слова, нападник Мохамед Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль». Директор збірної Єгипту Ібрагім Хасан розкрив діагноз – розрив підколінного сухожилля. Відновлення ветерана займе чотири тижні.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

«Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії – ЗМІ
Чи справедливо «Шахтар» отримав пенальті в матчі з «Зорею»? Заява УАФ
Президент Кенії подарував переможцю Лондонського марафону авто та понад $60 тисяч
Берінчик зізнався, чи планує завершувати кар’єру
«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри

