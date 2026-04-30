«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника

Потенційний лідер команди залишиться на «Олд Траффорд»

Хавбек Коббі Мейну продовжив контракт із англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець манкуніанців залишив підпис під договором до літа 2031 року. Попередня угода Мейну була розрахована до кінця наступного сезону. Також у контракті був пункт продовження співпраці ще на рік.

Нещодавно англієць був близький до відходу з МЮ. Колишній керманич «червоних дияволів» Рубен Аморім не бачив для Мейну місця у власному проєкті команди. Зате після призначення Майкла Карріка тимчасовим тренером півзахисник повернувся на провідні ролі.

Мейну на цей момент зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три результативні передачі. У структуру «Манчестер Юнайтед» англієць потрапив у семирічному віці.

