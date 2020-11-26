Колишній гімнаст перестрибнув триметровий паркан, втікаючи з КНДР до Південної Кореї

Прикордонники оглянули кордон із КНДР і помітили, що колючий дріт в одному з місць був зім'ятим

Наразі 20-річний парубок перебуває під слідством у Сеулі

20-річний громадянин КНДР перестрибнув триметровий паркан, втікаючи до Південної Кореї. Про це повідомляє The Korea Herald.

Зазначається, що раніше парубок займався гімнастикою.

Наразі він перебуває під слідством у Сеулі.

Повідомляється, що прикордонники оглянули кордон із КНДР і помітили, що колючий дріт в одному з місць був зім'ятим. Можливо, чоловік використав жердину для перетину кордону.

Нагадаємо, нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці. Він прийшов на засіданні Політбюро Трудової партії.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він знаходився в морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент.