Колишній глава Закарпатської ОДА назвав Тищенка «Колею-Префектом, який не може нічого вирішити»

«Тищенко змушує усіх говорити, що ми, мовляв, любимо угорців»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко обіцяв за три місяці вирішити всі питання з угорцями у Закарпатській облраді, проте досі нічого так і не вирішено. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

«Як було, так там все і є. Коля Тищенко змушує усіх говорити, що ми, мовляв, любимо угорців. Угорці ж хочуть, аби лідер Партії угорців України Василь Брензович повернувся і закрили кримінальну справу проти нього. А наразі він не може приїхати, бо йому, як і судді Чаусу, світить обрання запобіжного заходу. При цьому для Брензовича нібито тримають посаду першого заступника голови облради. Тищенко їм обіцяв, що за три місяці це питання вирішиться. Але Тищенко там вже протягом тривалого часу називає себе префектом, призначеним особисто Зеленським, проте нічого так і не вирішено. І надалі Брензович переховується в Угорщині», – пояснив ексголова області.

Також Москаль прокоментував те, що уповноваженому угорським урядом з інвестицій Іштвану Грежу заборонили в’їзд в Україну. За його словами, це була помилка влади.

«Взяти того ж Іштвана Грежу – уповноваженого угорським урядом з інвестицій у Закарпатську область. Для чого було йому забороняти в’їзд? Він привозив інвестиції. За ці кошти побудовані на Закарпатті школи, садочки, дороги – і цього вже ніхто в сумку не покладе і назад не забере», – наголосив він.

Тищенко не може зняти всі ці питання, переконаний Москаль.

«Наскільки я знаю, угорська партія сказала, що якщо за три місяці це все не буде вирішено, то вони виходять з тимчасової коаліції в облраді. Тоді доведеться призначати дострокові вибори, бо рада просто не зможе працювати», – додав ексчиновник.

До слова, за два роки Ради нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко увійшов до пятірки лідерів за кількістю публічних скандалів. Серед основних причин: проросійські заяви депутатів, неетична поведінка, зокрема, й під час планерних засідань Ради, а також звинувачення в корупції.

Нагадаємо, Тищенко спробував закрити ноутбук віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенка, радісно вигукуючи: «Коля, Коля!» – і дала йому «п'ять».

Також депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися у Верховній Раді, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Наприкінці червня «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради.