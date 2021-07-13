  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Заплутався у трьох соснах. Тищенко побесідував із циганським бароном (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тищенко у циганських хоромах поспілкувався про проблеми ромів - Заплутався у трьох соснах. Тищенко побесідував із циганським бароном (відео)
    Тищенко у циганських хоромах поспілкувався про проблеми ромів
    Фото: скріншот

    Тищенко, який почав «опікуватися» життям Закарпаття, вкотре наплутав із географічними назвами

    Депутат Верховної Ради Микола Тищенко занурився у проблеми ромської спільноти Закарпаття у позолоченому інтер'єрі будинку циганського барона. Відео зустрічі Микола Тищенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    Керівник ГО «Романо бахтало дром» та засновник Фонду ромів Виноградівщини Давид Богар розповів нардепу про необхідність збереження цінностей ромів та зазначив, що найбільші проблеми зараз – працевлаштування і низький рівень освіти ромів.

    Тищенко, який почав «опікуватися» життям Закарпаття, вкотре наплутав із географічними назвами. Раніше він називав Закарпаття Прикарпаттям. Під час останнього візиту також не обійшлося без казусів: на відео Тищенко каже, що перебуває під Береговим, натомість зустріч із представниками ромської спільноти відбулася у селі Підвиноградів Виноградівського району.

    Цікаво, що діалог про становище ромів відбувся в оточенні багатого оздоблення, позолочених предметів інтер'єру, штучних квітів та конструкцій із цукерок «Рафаелло».

    Тищенку показали традиційний ромський багатий жіночий одяг – ошатні весільні, бальні сукні.

    Додамо, що народний депутат Микола Тищенко під час голосування у Раді поділився з колегами незрозумілим напоєм. У пляшці з-під води «Боржомі» була коричнева рідина.

    Також 17 червня сталася сутичка між Тищенком та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

    Наприкінці червня «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

    Читайте також:
    Теги: Закарпаття депутат Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Заплутався у трьох соснах. Тищенко побесідував із циганським бароном (відео)