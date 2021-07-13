Заплутався у трьох соснах. Тищенко побесідував із циганським бароном (відео)

Тищенко, який почав «опікуватися» життям Закарпаття, вкотре наплутав із географічними назвами

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко занурився у проблеми ромської спільноти Закарпаття у позолоченому інтер'єрі будинку циганського барона. Відео зустрічі Микола Тищенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Керівник ГО «Романо бахтало дром» та засновник Фонду ромів Виноградівщини Давид Богар розповів нардепу про необхідність збереження цінностей ромів та зазначив, що найбільші проблеми зараз – працевлаштування і низький рівень освіти ромів.

Тищенко, який почав «опікуватися» життям Закарпаття, вкотре наплутав із географічними назвами. Раніше він називав Закарпаття Прикарпаттям. Під час останнього візиту також не обійшлося без казусів: на відео Тищенко каже, що перебуває під Береговим, натомість зустріч із представниками ромської спільноти відбулася у селі Підвиноградів Виноградівського району.

Цікаво, що діалог про становище ромів відбувся в оточенні багатого оздоблення, позолочених предметів інтер'єру, штучних квітів та конструкцій із цукерок «Рафаелло».

Тищенку показали традиційний ромський багатий жіночий одяг – ошатні весільні, бальні сукні.

Додамо, що народний депутат Микола Тищенко під час голосування у Раді поділився з колегами незрозумілим напоєм. У пляшці з-під води «Боржомі» була коричнева рідина.

Також 17 червня сталася сутичка між Тищенком та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Наприкінці червня «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

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