  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній міський голова Павлограда помер від Сovid-19

    • Розсилка
    З 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 Метелиця займав посаду Павлоградського міського голови - Колишній міський голова Павлограда помер від Сovid-19
    З 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 Метелиця займав посаду Павлоградського міського голови

    За даними ЗМІ, Метелиця помер від коронавірусу

    Колишній міський голова міста Павлограда Дніпропетровської області помер вчора, 31 жовтня. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

    «31 жовтня 2020 року на 64-у році життя перестало битися серце Метелиці Івана Сергійовича. Міський голова Анатолій Вершина, депутати міської ради, виконавчий комітет висловлюють рідним, близьким й усім, хто знав Івана Сергійовича глибоке співчуття», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 він займав посаду Павлоградського міського голови.

    За інформацією місцевих ЗМІ та у соцмережах, чоловік помер від коронавірусу.

    Раніше стало відомо про смерть від корнавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука та міськголови Новгород-Сіверського Олега Бондаренка.

    смерть Дніпропетровщина чоловік коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies