Колишній міський голова Павлограда помер від Сovid-19

З 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 Метелиця займав посаду Павлоградського міського голови

За даними ЗМІ, Метелиця помер від коронавірусу

Колишній міський голова міста Павлограда Дніпропетровської області помер вчора, 31 жовтня. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«31 жовтня 2020 року на 64-у році життя перестало битися серце Метелиці Івана Сергійовича. Міський голова Анатолій Вершина, депутати міської ради, виконавчий комітет висловлюють рідним, близьким й усім, хто знав Івана Сергійовича глибоке співчуття», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 він займав посаду Павлоградського міського голови.

За інформацією місцевих ЗМІ та у соцмережах, чоловік помер від коронавірусу.

Раніше стало відомо про смерть від корнавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука та міськголови Новгород-Сіверського Олега Бондаренка.