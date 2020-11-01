Колишній міський голова Павлограда помер від Сovid-19
За даними ЗМІ, Метелиця помер від коронавірусу
Колишній міський голова міста Павлограда Дніпропетровської області помер вчора, 31 жовтня. Про це повідомляє пресслужба міської ради.
«31 жовтня 2020 року на 64-у році життя перестало битися серце Метелиці Івана Сергійовича. Міський голова Анатолій Вершина, депутати міської ради, виконавчий комітет висловлюють рідним, близьким й усім, хто знав Івана Сергійовича глибоке співчуття», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 він займав посаду Павлоградського міського голови.
За інформацією місцевих ЗМІ та у соцмережах, чоловік помер від коронавірусу.
Раніше стало відомо про смерть від корнавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука та міськголови Новгород-Сіверського Олега Бондаренка.