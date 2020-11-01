В Україні є межа в 52 тисячі ліжок для хворих на коронавірусну хворобу

Степанов закликав українців дотримуватися карантинних заходів і берегти себе

За тиждень у лікарнях по Україні кількість хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу зросла на більше ніж 3,5 тисячі, наразі в лікарнях перебуває 26 593 особи. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«25 жовтня в наших лікарнях перебувало 23 266 пацієнтів хворих або з підозрою на Covid -19. На сьогоднішній день 26 593 пацієнти. Тобто, майже 3,5 тисячі плюс за тиждень», - сказав Степанов.

За його словами, в Україні є межа в 52 тисячі ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Тому Степанов знову закликав українців дотримуватися карантинних заходів і берегти себе.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні виявили 7959 випадків Covid-19, з них 257 - у дітей та 253 - у медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби,

Як повідомлялось, за жовтень у світі Covid-19 виявили у понад 12 млн осіб. Від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження Covid-19. Вилікувались близько 33 млн людей. 1 200 405 пацієнтів померло.