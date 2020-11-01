У столиці на коронавірус за добу захворіли 689 людей, - Кличко

За добу 12 хворих на Covid-19 померли. Мер закликав дотримуватися правил безпеки

У столиці на коронавірус захворіли ще 689 людей. 12 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«У Києві минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Всього коронавірус забрав життя 778 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 38 238», - написав мер Києва.



Захворіли: 353 жінки віком від 18 до 84 років і 287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв. А також 20 дівчаток від одного місяця до 16 років і 29 хлопчиків від трьох місяців до 17 років. Захворіли також 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 мешканців Києва.



«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом‘янському - 117 та 88 випадків у Голосіївському районі, - зауважив мер. - Піклуйтеся про своє здоров‘я, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Віталій Кличко.