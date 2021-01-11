У Конгресі підтвердили, що у понеділок спробують усунути Трампа

Спроба президента атакувати наші інститути вимагає швидких дій», – заявила Пелосі

Спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.

Про це повідомляє CNN.

«Захищаючи нашу конституцію та демократію нам необхідно діяти швидко, тому що цей президент несе загрозу для всіх. Спроба президента атакувати наші інститути вимагає швидких дій», – заявила Пелосі.

Якщо постанова буде підтримана в Конгресі, то влада може бути передана віце-президентові Майку Пенсу.

Пелосі пропонує прийняти постанову та задіяти 25-ту поправку Конституції згідно з якою глава Білого дому буде достроково відсторонений від посади у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язку.

Раніше Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

До слова, за інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.