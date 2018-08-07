Колишнього прем’єр-міністра Малайзії допитали антикорупційні органи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наджиба Разака звинувачують у махінаціях в державному фонді

Справа щодо фонду 1 MDB розслідується в шести країнах світу

Антикорупційні органи Малайзії в вівторок провели допит колишнього очільника уряду країни Наджиба Разака, якого звинувачують у махінаціях в державному фонді 1 MDB. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Допит було проведено перед початком досудових слухань. Після програшу на виборах в травні 2018 року Наджибу Разаку було заборонено залишати країну. В липні 2018 року його було заарештовано і звинувачено в зловживанні повноваженнями і переведенні на власний рахунок 10,31 млн доларів із одного із рахунків фонду 1 MDB. Разак заперечує всі звинувачення і був відпущений під заставу.

Допит в Малайзійській антикорупційній комісії (МАКК) у вівторок тривав близько 45 хвилин. Ні МАКК, ні представники Наджиба Разака не прокоментували допит. Досудові слухання мають початися вже в середу. Всього справа по 1 MDB розслідується в 6 країнах світу. Вважається, що всього із цього державного малайзійського фонду було розкрадено 4,5 млрд доларів.