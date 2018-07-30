Малайзія опублікувала підсумки розслідування щодо зникнення авіарейсу МН370



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уламки пасажирського Боїнга рейсу MH370 Малазійських авіаліній, який зник навесні 2014 року

Доповідь про авіакатастрофу акцентує увагу на помилках, які були допущені екіпажем літака

Розслідування зникнення 8 березня 2014 року пасажирського Боїнга рейсу MH370 Малазійських авіаліній не дало відповідей про причини аварії. Про це пише агентство Reuters.

Збори сімей пасажирів і авторів розслідування відбулися в понеділок, 30 липня, в Путраджаї, адміністративній столиці Малайзії.

Доповідь, однак, акцентує увагу на помилках, які були допущені екіпажем в інструкціях і протоколах.

«Ми сподіваємося, що такі помилки не повторяться, і що буде вжито заходів, які не дадуть їх допустити», - сказала юрист Грейс Нейт, чия мати була на борту злощасного лайнера.

Малайзія, Китай і Австралія зупинили пошуки літака у січні 2017 року після 1046 днів операції.

Сім'ї жертв раніше заявляли, що підхід до пошуків потрібно змінити.

Літак MH370 зник у 2014 році. Boeing 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів у ніч на 8 березня 2014 року. На борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Лайнер, імовірно, зазнав краху у південній частині Індійського океану, проте пошукова операція, яка обійшлася в 135 млн доларів, ні до чого не привела.

Ця операція стала наймасштабнішою в історії авіації. У червні міністри транспорту Малайзії, Австралії і Китаю домовилися призупинити пошуки.

Наразі вдалося ідентифікувати лише сім із 20 знайдених уламків, які, ймовірно, можуть належати Boeing 777.