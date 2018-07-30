Малайзія опублікувала підсумки розслідування щодо зникнення авіарейсу МН370
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Доповідь про авіакатастрофу акцентує увагу на помилках, які були допущені екіпажем літака
Розслідування зникнення 8 березня 2014 року пасажирського Боїнга рейсу MH370 Малазійських авіаліній не дало відповідей про причини аварії. Про це пише агентство Reuters.
Збори сімей пасажирів і авторів розслідування відбулися в понеділок, 30 липня, в Путраджаї, адміністративній столиці Малайзії.
Доповідь, однак, акцентує увагу на помилках, які були допущені екіпажем в інструкціях і протоколах.
«Ми сподіваємося, що такі помилки не повторяться, і що буде вжито заходів, які не дадуть їх допустити», - сказала юрист Грейс Нейт, чия мати була на борту злощасного лайнера.
Малайзія, Китай і Австралія зупинили пошуки літака у січні 2017 року після 1046 днів операції.
Сім'ї жертв раніше заявляли, що підхід до пошуків потрібно змінити.
Літак MH370 зник у 2014 році. Boeing 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів у ніч на 8 березня 2014 року. На борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.
Лайнер, імовірно, зазнав краху у південній частині Індійського океану, проте пошукова операція, яка обійшлася в 135 млн доларів, ні до чого не привела.
Ця операція стала наймасштабнішою в історії авіації. У червні міністри транспорту Малайзії, Австралії і Китаю домовилися призупинити пошуки.
Наразі вдалося ідентифікувати лише сім із 20 знайдених уламків, які, ймовірно, можуть належати Boeing 777.