  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Колишньому ректорові НАУ Ісаєнку вручили обвинувальний акт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ексректор НАУ Володимир Ісаєнко - Колишньому ректорові НАУ Ісаєнку вручили обвинувальний акт
    Ексректор НАУ Володимир Ісаєнко
    Фото: golos.ua

    Володимир Ісаєнко підозрюється в незаконному звільненні працівника університету з особистих мотивів

    Прокуратура Києва у п'ятницю, 18 червня, вручила обвинувальний акт екс-ректору Національного авіаційного університету (НАУ) Володимиру Ісаєнкові у справі про незаконне звільнення. Про це повідомила пресслужбаКиївської міської прокуратури.

    Відзначається, що з цією метою співробітники прокуратури і Держбюро розслідувань напередодні провели обшуки в будинку Ісаєнка і встановили його місцеперебування.

    Прес-служба нагадала, що 12 лютого цього року колишньому ректору НАУ було повідомлено про підозру за фактом незаконного звільнення працівника з особистих мотивів (ч.1 ст.172 КК). Оскільки Ісаєнко переховувався, вручити йому повістку про виклик до прокуратури не вдавалося. У зв'язку із цим він був оголошений у розшук 28 лютого.

    Тепер обвинувальний акт ексректору вручено, і він у найкоротші терміни буде направлений до суду для розгляду по суті, запевнили в прокуратурі.

    Як відомо, Володимира Ісаєнка звільнили з посади ректора НАУ у жовтні минулого року. Контракт з ним був розірваний достроково через порушення його умов, а також із причини кримінального переслідування за корупцію.

    До слова, з 10 лютого 2021 року ректором Національного авіаційного університету призначено Максима Луцького.

    Читайте також: Скандальна забудова території НАУ. Новий ректор прокоментував ситуацію
    Теги: прокуратура забудова розшук звільнення Володимир Ісаєнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колишньому ректорові НАУ Ісаєнку вручили обвинувальний акт