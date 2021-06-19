Колишньому ректорові НАУ Ісаєнку вручили обвинувальний акт

Володимир Ісаєнко підозрюється в незаконному звільненні працівника університету з особистих мотивів

Прокуратура Києва у п'ятницю, 18 червня, вручила обвинувальний акт екс-ректору Національного авіаційного університету (НАУ) Володимиру Ісаєнкові у справі про незаконне звільнення. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відзначається, що з цією метою співробітники прокуратури і Держбюро розслідувань напередодні провели обшуки в будинку Ісаєнка і встановили його місцеперебування.

Прес-служба нагадала, що 12 лютого цього року колишньому ректору НАУ було повідомлено про підозру за фактом незаконного звільнення працівника з особистих мотивів (ч.1 ст.172 КК). Оскільки Ісаєнко переховувався, вручити йому повістку про виклик до прокуратури не вдавалося. У зв'язку із цим він був оголошений у розшук 28 лютого.

Тепер обвинувальний акт ексректору вручено, і він у найкоротші терміни буде направлений до суду для розгляду по суті, запевнили в прокуратурі.

Як відомо, Володимира Ісаєнка звільнили з посади ректора НАУ у жовтні минулого року. Контракт з ним був розірваний достроково через порушення його умов, а також із причини кримінального переслідування за корупцію.

До слова, з 10 лютого 2021 року ректором Національного авіаційного університету призначено Максима Луцького.