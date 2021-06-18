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    Офіс президента відреагував на підпис «Джо Байденом» петиції про відставку Татарова

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    Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем Biden Joe&nbsp;<b>&ndash;</b>&nbsp;це англійське написання імені президента США - Офіс президента відреагував на підпис «Джо Байденом» петиції про відставку Татарова
    Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем Biden Joe  це англійське написання імені президента США
    Фото: ВВС

    Банкова попросила Держспецзв’язку пояснити, як петицію про Олега Татарова підписав користувач із іменем Biden Joe

    Офіс президента звернувся за поясненнями до Державної служби спеціального зв’язку щодо підпису користувача із іменем Biden Joe під петицією про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Про це пресслужба Офісу президента повідомила в коментарі УП.

    У Держспецзв’язку Офісу президента відповіли, що нададуть «вичерпну відповідь у найкоротший термін».

    «Сьогодні отримано звернення від Офісу президента України щодо можливої маніпуляції з підписами при голосуванні на сайті електронних петицій офіційного інтернет-представництва президента України. Негайно розпочато вивчення даного інциденту та перевірку інформаційної безпеки ресурсів. На звернення Офісу президента України надамо вичерпну відповідь у найкоротший термін. Головний пріоритет – забезпечення надійного захисту електронних ресурсів органів державної влади», – заявили у Держспецзв’язку.

    Як відомо, петиція про відставку Татарова набрала 25 тис. підписів. Тепер Зеленський повинен її розглянути.

    Петиція була подана 26 березня главою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Єдина вимога – негайно звільнити Татарова. Напередодні Шабунін заявляли, що петицію, «схоже, спробував сфальсифікувати» Офіс президента, оскільки її підписав Biden Joe – це англійське написання імені президента США Джо Байдена.

    Раніше експрем’єр Олексій Гончарук пояснив, чому, попри критику та фігурування у гучному корупційному скандалі, досі не звільнено заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

    Як повідомлялося, власник компанії «Укрбуд» обвинувачений в корупції Максим Микитась, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього юриста «Укрбуду» Олега Татарова, нині - заступника голови Офісу президента.

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    Теги: Джозеф Байден відставка петиція Офіс президента звільнення Олег Татаров
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    Офіс президента відреагував на підпис «Джо Байденом» петиції про відставку Татарова