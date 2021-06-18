Шмигаль відреагував на судову тяганину щодо призначення глави «Нафтогазу»

Денис Шмигаль подав позов надійшов до суду про оскарження припису НАЗК по голові правління «Нафтогазу» Юрію Вітренку

Прем'єр підкреслив: уряд діяв та діятиме винятково в межах, визначених законами України

Уряд діяв під час процедури призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України» в межах, визначених законами України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ще раз підкреслю: уряд діяв та діятиме винятково в межах, визначених законами України, та продовжить дотримуватися коректності всіх процедур. І очікує такого ж ставлення від інших учасників процесу», – написав Шмигаль у Facebook.

Прем’єр-міністр нагадав про те, що Національне агентство із запобігання корупції винесло йому припис, де фактично, за його словами, вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету Міністрів. Зокрема щодо припинення дії контракту з головою правління «Нафтогазу».

«Тому логічно, що після цього припису довелося звертатися до суду, аби скасувати його, як такий, що не відповідає законодавству України. Поясню суть справи. НАЗК, посилаючись на статтю 26 ЗУ 2 «Про запобігання корупції», вимагає від Прем’єр-міністра України скасувати окремі пункти розпорядження Кабміну Міністрів та припинити дію контракту з головою правління НАК «Нафтогаз». При цьому в статті 26 цього закону чітко виписано, що НАЗК має звертатися до суду, якщо вважає за необхідне скасувати контракт», – зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Це означає, що не Прем’єр-міністр ухвалює постанови чи розпорядження. За них голосують члени уряду. Тому прем’єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК.

«Це прямо суперечить нормам Конституції України та закону «Про Кабінет Міністрів України». Позовна заява щодо незаконності припису НАЗК вже в суді. Рішення, отримане за результатами судового процесу, буде найкращим розв'язанням ситуації, що склалася», – зазначив Шмигаль.

За його словами, суд вже виніс ухвалу про забезпечення адміністративного позову шляхом припинення дії припису НАЗК до набрання законної сили рішення суду по суті справи.

Нагадаємо, 17 червня прем'єр Денис Шмигаль подав позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва про оскарження припису НАЗК по голові правління «Нафтогазу» Юрію Вітренку.

15 червня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало припис з вимогою про скасування рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу».

Згодом Вітренко заявив, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».