Колишня міністерка соцполітики стала заступницею Єрмака
Зеленський призначив заступником голови Соколовську Офісу президента
Президент Володимир Зеленський призначив колишню міністерку соціальної політики Юлію Соколовську заступницею голови Офісу президента. Про це йдеться в указі президента №78/2020.
Відповідний указ був опублікований у четвер, 12 березня.
«Призначити Соколовський Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України», - йдеться в указі.
Зазначимо, Юлія Соколовська займала посаду міністерки соцполітики в уряді Олексія Гончарука.
Як повідомлялося, 4 березня парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.
Офіс президента з 11 лютого очолює Андрій Єрмак, який на цій посаді змінив Андрія Богдана.
До відставки, 2 березня, Соколовська оголосила, на скільки місяців відкладається індексація пенсій.