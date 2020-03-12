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    Колишня міністерка соцполітики стала заступницею Єрмака

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    Юлія Соколовська стала&nbsp;заступником керівника Офісу президента - Колишня міністерка соцполітики стала заступницею Єрмака
    Юлія Соколовська стала заступником керівника Офісу президента

    Зеленський призначив заступником голови Соколовську Офісу президента

    Президент Володимир Зеленський призначив колишню міністерку соціальної політики Юлію Соколовську заступницею голови Офісу президента. Про це йдеться в указі президента №78/2020.

    Відповідний указ був опублікований у четвер, 12 березня.

    «Призначити Соколовський Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України», - йдеться в указі.

    Зазначимо, Юлія Соколовська займала посаду міністерки соцполітики в уряді Олексія Гончарука.

    Як повідомлялося, 4 березня парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.

    Офіс президента з 11 лютого очолює Андрій Єрмак, який на цій посаді змінив Андрія Богдана.

    До відставки, 2 березня, Соколовська оголосила, на скільки місяців відкладається індексація пенсій.

    Кабмін Міністерство соціальної політики Володимир Зеленський президент уряд Офіс президента Денис Шмигаль Юлія Соколовська
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