Міністр соцполітики оголосила, на скільки місяців відкладається індексація пенсій



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Юлія Соколовська запевнила, що індексація пенсій буде, але поетапна

Цьогорічне підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська підтвердила індексацію пенсій. Про це вона написала у Facebook.

«Індексація пенсій буде! А разом з нею – і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус розробили за дорученням президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!» – наголосила Соколовська.

За її словами, додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:

2020 рік – спочатку найстарші люди віком від 80 років (з урахуванням індексації уже цього року їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/міс.);

далі – від 78 років;

ще за рік – від 75 років і т. д.

Крім того, якщо парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то вже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд.

Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн.

«І так, ви правильно зрозуміли з пункту про 80+. В цьому році уряд проведе також індексацію пенсій і їхній розмір зросте. Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень. В середньому, від індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/міс.», – підкреслила вона.

Індексації заплановані також на наступні роки.

Варто зазначити, що цьогорічне підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року.

Нагадаємо, в уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів.

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