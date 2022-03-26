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    Події в Україні

    Обстріл Львова ракетами: горить один із промислових об'єктів з паливом

    Рашисти обстріляли Львів ракетами - Обстріл Львова ракетами: горить один із промислових об'єктів з паливом
    Рашисти обстріляли Львів ракетами
    фото із сомереж

    Житлова інфраструктура міста не постраждала

    У Львові внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

    На місці працюють всі відповідні служби.

    «Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги», – зазначив Садовий.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

    Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України.

    Раніше 18 березня окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря.

    А 13 березня у Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Андрій Садовий Львів Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Львова ракетами: горить один із промислових об'єктів з паливом