Байден пообіцяв скасувати введені Трампом обмеження проти мігрантів

Адміністрація Байдена не буде зносити побудовану стіну, але й добудовувати її не збирається

Байден має намір створити можливості для швидкої роботи з шукачами притулку в США

Обраний президент США Джо Байден пообіцяв скасувати обмеження проти мігрантів, які ввів діючий американський лідер Дональд Трамп.

Про це Байден заявив за підсумками брифінгу з експертами в сфері національної безпеки.

«Нам доповіли про те, які кроки ми повинні зробити, щоб розчистити гуманітарну катастрофу, яку адміністрація Трампа систематично створювала на нашому південному кордоні. Ми будемо працювати цілеспрямовано, ретельно і відповідально, щоб відкотити обмеження Трампа, з першого дня», - заявив Байден.

Політик зазначив, що має намір створити можливості для швидкої роботи з шукачами притулку в США і уникнути при цьому кризи на тлі пандемії коронавірусу.

Тисячі мігрантів з бідних країн Центральної Америки в жовтні 2018 року відправилися через Мексику до кордону США, щоб вимагати притулку у американської влади. Трамп відправив на кордон тисячі військових, щоб стримати наплив нелегалів.

В кінці березня стало відомо, що з Центральної Америки до США висунувся новий караван мігрантів. Він налічує 1,2 тисячі осіб.

Будівництво стіни на американсько-мексиканському кордоні було одним з основних пунктів програми Трампа на президентських виборах 2016 року. Заради нього він встиг ввести надзвичайний стан і перенаправити військові витрати, однак 25 травня стало відомо, що суд штату Каліфорнія наклав заборону на таке використання бюджетних коштів Міністерства оборони США.

Наголошується, що Байден вже неодноразово заявляв, що його адміністрація не буде зносити вже збудовану частину стіни, проте запевнив, що продовження будівництва не слід очікувати. Він додав, що гроші з бюджету Пентагона також не будуть виділятися на цей проєкт.

За даними американської газети The New York Times, будівельники також продовжують розчищати дорогу для стіни у гірській місцевості, використовуючи динаміт. На думку критиків, мігранти не так часто переходили кордон у місцевості з каньйонами.

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.