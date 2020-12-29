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    У світі

    Американці через Covid-19 отримають по $2 тис.: Палата представників схвалила ініціативу

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    Американці через Covid-19 отримають по $2 тис. - Американці через Covid-19 отримають по $2 тис.: Палата представників схвалила ініціативу
    Американці через Covid-19 отримають по $2 тис.

    Законопроект надійде на розгляд Сенату, який контролюють однопартійці чинного президента США Дональда Трампа

    Палата представників Конгресу США проголосувала за збільшення прямих виплат американцям в рамках заходів стимулювання національної економіки з 600 до 2 тисяч доларів.

    На підтримку цієї ініціативи висловилися 275 законодавців.

    Це стало відомо після засідання парламенту.

    Законопроект надійде на розгляд Сенату, який контролюють однопартійці чинного президента США Дональда Трампа.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підписувати закон про надання економічної допомоги американцям на період пандемії. Перед цим Трамп заявив, що не буде підписувати закон про допомогу американцям, оскільки вважає за необхідне підвищити одноразові виплати американцям під час пандемії з 600 до 2000 доларів.

    Теги: США Дональд Трамп закон фінанси президент
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