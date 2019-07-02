  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Командира взводу обвинувачують у побитті солдата до розриву селезінки

    • Розсилка
    Командира взводу обвинувачують у побитті солдата до розриву селезінки
    Ілюстративне фото

    За побиття солдата командир взводу Нацгвардії може сісти за ґрати

    Командира взводу Нацгвардії обвинувачують у побитті солдата. Розслідування у кримінальному провадженні вже завершене. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

    «Як встановило слідство, у березні цього року командир взводу, будучи керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому у Полтавському районі, наніс по одному удару кулаком у область грудної клітини двом солдатам. Конфлікт стався через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців. Згодом, цього ж дня, одному з раніше побитих солдатів, командир наніс удар в ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти хірургічним втручанням. Згідно висновків судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження», - повідомили у ДБР.

    Читайте також

    Наразі досудове розслідування, які проводили слідчі ТУ ДБР ,розташованого у місті Полтаві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України, завершене. За результатами досудового розслідування обвинувальний акт щодо командира взводу у застосуванні нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України) скеровано до суду.

    Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

    Читайте також
    військові розслідування Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ