Командира взводу обвинувачують у побитті солдата до розриву селезінки



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За побиття солдата командир взводу Нацгвардії може сісти за ґрати

Командира взводу Нацгвардії обвинувачують у побитті солдата. Розслідування у кримінальному провадженні вже завершене. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

«Як встановило слідство, у березні цього року командир взводу, будучи керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому у Полтавському районі, наніс по одному удару кулаком у область грудної клітини двом солдатам. Конфлікт стався через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців. Згодом, цього ж дня, одному з раніше побитих солдатів, командир наніс удар в ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти хірургічним втручанням. Згідно висновків судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження», - повідомили у ДБР.

Наразі досудове розслідування, які проводили слідчі ТУ ДБР ,розташованого у місті Полтаві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України, завершене. За результатами досудового розслідування обвинувальний акт щодо командира взводу у застосуванні нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України) скеровано до суду.

Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.