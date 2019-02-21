Російські найманці обладнують нові вогневі позиції в районі Первомайського



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Фото: ukrinform.ua

Дрон ОБСЄ зафіксував фортифікаційні укріплення, які належать збройним формуванням РФ та були обладнані з метою скорочення відстані між передовими позиціями окупантів і ЗСУ

Українська сторона СЦКК повідомляє: російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та норми Міжнародного гуманітарного права. Крім збільшення кількості обстрілів позицій Об’єднаних сил та мирного населення у районі лінії розмежування, окупанти здійснюють заходи із встановлення нових вогневих і оборонних позицій. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

На відміну від підрозділів Збройних Сил України в районі проведення Операції об’єднаних сил, які удосконалюють свої позиції на лінії розмежування сторін виключно в межах Мінських домовленостей, окупанти навмисне порушують всі угоди. Про це свідчить і СММ ОБСЄ у своєму щоденному звіті від 19 лютого 2019 року.

Так, 15 лютого БПЛА СММ зафіксував нові фортифікаційні укріплення поблизу Первомайського (на півдні від Донецька). За оцінкою, вони належать збройним формуванням Російської Федерації та були обладнані з метою скорочення відстані між передовими позиціями окупантів і Збройних Сил України.

Українська сторона СЦКК заявляє: такі зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи, ігнорують інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення та свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.

Напередодні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 42 танки, 20 гаубиць та 15 великокаліберних мінометів російських найманців.

Нагадаємо, 17 лютого проросійські бойовики обстріляли безпілотникспеціальної моніторингової місії поблизу села Жовте Луганської області.