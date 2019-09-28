З Вінниччини для проходження строкової військової служби восени буде направлено 720 призовників



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Всі призовники, які будуть призвані під час осіннього призову, будуть направлені для здобуття кваліфікованої підготовки

Брифінг для представників засобів масової інформації за участю військового комісара Вінницького обласного військового комісаріату полковника Олега Вінницького та заступника військового комісара начальника відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) обласного військкомату підполковника Романа Потерлевича відбувся 27 вересня в прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації. Тема розмови – особливості проведення на Вінниччині осіннього призову на строкову військову службу у Збройні Сили та інші військові формування України у 2019 році.

Відтак, з 1 вересня 2019 року набрав чинності пункт 1 статті 3 Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році» від 30.01.2019 № 22/2019 щодо призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року.

«З Вінницької області для проходження строкової військової служби восени буде направлено 720 призовників – зазначив військовий комісар Вінницького ОВК, полковник Олег Вінницький. – Зокрема: у Збройні Сили України – 387 осіб; до Національної гвардії України – 235 осіб; до Державної прикордонної служби – 48 осіб; до Державної спеціальної служби транспорту –50 осіб. Решта призовників рішенням призовних комісій відповідно до статті 17 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу» отримають відстрочку від призову за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти, професійної діяльності та ті, хто звільняються від призову на підставі статті 18 Закону.

Всі призовники, які будуть призвані під час осіннього призову, будуть направлені для здобуття кваліфікованої підготовки протягом 2-3 місяців в навчальні центри, після чого будуть розподілені для подальшого проходження військової служби у військових частинах.

«Військовослужбовці строкової військової служби до виконання бойових завдань в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей не залучаються, натомість проходять військову службу у пунктах постійної дислокації військових частин», – наголосив він.

Заступник військового комісара – начальник відділу комплектування та призову обласного військкомату підполковник Роман Потерлевич, зазначив, що призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії) підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, старших осіб, які не досягли 27 річного віку та громадяни які пройшли медичну комісію і за станом здоров’я придатні до військової служби.

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (з 1 жовтня 2019 року).

Призову на строкову військову службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону, отримають відстрочки (стаття 17 Закону).

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

За додатковою інформацією звертайтеся до Вінницького обласного військового комісаріату за адресою: м. Вінниця, вул. Д.Галицького, 31, а також до районних (міських) військових комісаріатів області за місцем прописки.