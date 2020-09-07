Помер військовий, який підірвався у авто на Донбасі



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Військовий помер у госпіталі

Український військовослужбовець помер від отриманих опіків

Один з двох українських військових, які 6 вересня постраждали внаслідок підриву авто на Донбасі, помер 7 вересня.

Про це заявили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Напередодні під час гасіння пожежі біля населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок цього двоє військових дістали поранення різного ступеня важкості. 7 вересня один з них помер від отриманих опіків.

У штабі повідомили, що сталось це після проведення реанімаційних заходів.

«Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.