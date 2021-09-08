Уряд змінив порядок видачі посвідчень ветеранів війни

Уряд вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни

Відтепер посвідчення «Член сім’ї загиблого» буде видаватися дітям загиблого (померлого) ветерана при досягненні ними 14-річного віку

8 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України був прийнятий проєкт постанови «Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни». Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Відтепер, за ініціативи Міністерства у справах ветеранів України, посвідчення «Член сім’ї загиблого» буде видаватися дітям загиблого (померлого) ветерана при досягненні ними 14-річного віку.

Окрім цього, до Положення внесені зміни в частині використання необхідної інформації з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для перевірки відомостей про членів сімей загиблих (померлих) ветеранів.

«На сьогодні органи соціального захисту позбавлені можливості ефективно здійснювати верифікацію достовірності інформації, поданої особами, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Впровадження такої верифікації сприятиме удосконаленню підходу до соціального захисту цих осіб та оптимізації бюджетних видатків», – зазначила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Також очільниця Мінветеранів пояснила, що кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку вже має неповну цивільну дієздатність, тож виникає необхідність видавати дітям загиблих (померлих) ветеранів посвідчення «Член сім'ї загиблих» саме з 14 років.

Дана постанова була погоджена спільно із Міністерством цифрової політики, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики та Міністерством юстиції. Внесення змін позитивно вплине на інтереси членів сімей загиблих ветеранів, гарантія захисту яких – один з пріоритетів держави.

Раніше стало відомо, що Міністерство у справах ветеранів у жовтні 2021 року перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

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