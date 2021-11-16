Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка

Члени комітету Ради планують зустрітися з Олександром Ткаченком для «отримання ясності з кадрового питання»

Заява міністра ще не зареєстрована у парламенті

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав заяву міністра культури Олександра Ткаченка про відставку. Про це сьогодні повідомив голова комітету Микита Потураєв, пише «Інтерфакс-Україна».

«Наш комітет не підтримує цієї заяви. У нас була розмова з паном Олександром – і ми сподіваємося, що всі розбіжності будуть вирішені належним чином, і міністерство продовжить працювати на чолі з чинним міністром Ткаченком. Така позиція, наскільки мені відомо, всіх членів нашого комітету», – сказав Потураєв.

При цьому заява міністра ще не зареєстрована у парламенті.

«Завтра у нас засідання комітету, але цього питання на порядку денному немає. Завтра ми заслуховуватимемо кандидатів на посади членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, і це фактично єдине питання порядку денного», – розповіла заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

За її словами, члени комітету планують зустрітися з Ткаченком для «отримання ясності з кадрового питання» та обговорення перспектив бюджету на 2022 рік для гуманітарної сфери та креативних індустрій.

Сьогодні також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «слуги» не підтримають відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури.

«Просто не голосуватимемо – і все: нехай тоді буде заручником цієї ситуації», – сказав нардеп.

За словами Арахамії, Ткаченко мав обговорити рішення про своє бажання піти у відставку із членами фракції «Слуга народу».

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає правильними ті рішення, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр назвав виправданим.

Раніше повідомлялося, що парламентська фракція «Слуги народу» проситиме міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не йти з посади.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Міністерства культури та інформаційної політики планує подавати у відставку.