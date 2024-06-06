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Ексочільника Генштабу Молдови, якого підозрюють у роботі з РФ, відсторонено від роботи в ООН

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексочільника Генштабу Молдови, якого підозрюють у роботі з РФ, відсторонено від роботи в ООН
Insider: Молдавський агент надавав росіянам інформацію щодо озброєння, яке Україна закуповувала у сусідніх країнах
фото з відкритих джерел

Представництво ООН у справах біженців у Кишиневі занепокоєне звинуваченнями у бік Горгана

Колишнього начальника Генштабу Молдови Ігоря Горгана тимчасово відсторонили від посади голови служби безпеки у представництві ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR). Про це повідомляє NewsMaker.

«Ми звернулися до нашого Управління генеральної інспекції. Розпочато внутрішнє розслідування цього співробітника відправили в адміністративну відпустку до завершення розслідування», – заявила представниця UNHCR у Кишиневі Моніка Васкес.

За її словами, у Представництві ООН у справах біженців у Кишиневі дуже занепокоєні цими серйозними звинуваченнями, до яких в організації ставляться максимально серйозно.

Наперодні The Insider провело розслідування спільно з молодовським виданням «Маленька країна». Вони з'ясували, що ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно доповідав про внутрішню політичну ситуацію в республіці та передавав дані про візити представників Міноборони України для Олексія Макарова – куратора з ГРУ РФ. 

Горган працював у Генштабі до кінця 2021 року, поки президентка Майя Санду не відправила його у відставку. З представником ГРУ РФ Горган почав контактувати у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

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Теги: Молдова розслідування

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