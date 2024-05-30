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Проникнення імпорту у публічні закупівлі позбавило ЗСУ 100-160 млрд грн – Кисилевський

Дарія Демяник
glavcom.ua
Проникнення імпорту у публічні закупівлі позбавило ЗСУ 100-160 млрд грн – Кисилевський
У 2023 році держава та громади витратили на публічних тендерах близько трильйона гривень
фото з відкритих джерел

«Важко пояснити, чому в умовах війни і дефіциту коштів Україна підтримує інші держави, а не власну армію», – відзначив Кисилевський

Проникнення імпорту у закупівлі, які здійснюють державні установи та компанії, а також громади України становить близько 40%. Це у 8 разів більше, ніж у середньому у Європейському Союзі, де цей показник становить 5%. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський під час представлення каталогу української техніки для потреб громад.

У 2023 році держава та громади витратили на публічних тендерах близько трильйона гривень. З них близько 400 мільярдів були витрачені на закупівлю іноземних товарів та послуг.

«Якщо врахувати, що при закупівлі української продукції до 40% коштів повертається у бюджет у вигляді податків, втрати України через недосконалу структуру публічних закупівель становлять 100-160 мільярдів гривень. Ці гроші держава могла спрямувати на потреби ЗСУ. Але вони пішли у Туреччину, Китай та інші країни. З точки зору здорового глузду важко пояснити, чому в умовах війни і дефіциту коштів Україна підтримує інші держави, а не власну армію», – відзначив Дмитро Кисилевський.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський є автором законодавства про локалізацію, яке у 2024 році вимагає при публічних закупівлях продукції машинобудування наявності не менше 20% української складової. З 2025 році цей показник зросте до 25%.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у $5 млрд або 200 млрд грн.

26 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив запуск нової економічної політики «Зроблено в Україні» та анонсував розширення політики локалізації на інші категорії товарів.

Теги: бюджет гроші Україна імпорт тендер

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